Австралия постоянно повышает стоимость всех документов и экзаменов для мигрантов. А в России ...

Поля Русс

Только Россия теряет свое благополучие на мигрантах😩… и такие как Зорин это поддерживает…. Безумие… ни как нельзя уменьшать плату за приезд к нам этих туподеев с их выводком… Они же грабят наш бюджет…Или не жалко??Зорину хватает…