Экзамен по английскому языку IELTS сейчас стоит 24 000 рублей. Он сложный и сдать его на требуемые 6-8 баллов из 9 получается не с первого раза у всех.
Австралия постоянно повышает стоимость всех документов и экзаменов для мигрантов. А в России ...
Комментарии
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vodyanoy40mailru Гоголев
так они этого и добиваются
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8 час.
Поля Русс
Только Россия теряет свое благополучие на мигрантах😩… и такие как Зорин это поддерживает…. Безумие… ни как нельзя уменьшать плату за приезд к нам этих туподеев с их выводком… Они же грабят наш бюджет…Или не жалко??Зорину хватает…
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6 час.
vitaly yanushkevich
Надо экстоварища Зорина и иже с ним отправить в ту страну выходцев из которых они защищают, пусть там насаждают толерантность эти плутократия и враги всех русских.
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1 час.
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