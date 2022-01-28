Батат против картошки: диетолог Соломатина рассказала, какой из этих продуктов полезнее

Жареный картофель — любимое лакомство детей и взрослых. Известно, что у данного продукта при термической обработке повышается гликемический индекс, поэтому диетологи рекомендуют употреблять его в отварном виде, чтобы сохранить полезные свойства.
Жареный картофель — любимое лакомство детей и взрослых. Известно, что у данного продукта при термической обработке повышается гликемический индекс, поэтому диетологи рекомендуют употреблять его в отварном виде, чтобы сохранить полезные свойства.
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