В «Одноклассниках» проведут марафон полезных привычек для профилактики гипертонии

С 17 по 25 мая С 17 по 25 мая в группе Фонда борьбы с инсультом ОРБИ в соцсети «Одноклассники» ежедневно будут выходить публикации, направленные на формирование у пользователей полезных привычек для профилактики гипертонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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