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Царьград

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ММК сократит выбросы парниковых газов на 11 млн тонн к 2035 году

ММК сократит выбросы парниковых газов на 11 млн тонн к 2035 году

Магнитогорский металлургический комбинат внедряет климатический проект в Челябинской области, чтобы сократить выбросы парниковых газов на 11 млн тонн к 2035 году.

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