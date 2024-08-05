Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Бердиева

Руководитель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин соболезнует смерти руководителя Координационного центра мусульман СК и муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева, заявив, что его смерть это большая утрата для общины мусульман.
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