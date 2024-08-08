Гостей форума «Армия-2024» научат собирать дроны

фото: vk.com/crvsp--> Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» покажет участникам Международного форума «Армия-2024» как собрать беспилотник и управлять им на виртуальном симуляторе, сообщает пресс-служба организации.
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