«Антиколлекторы» стали активно обманывать должников

Мошенники под видом "антиколлекторов" обманывают россиян, обещая быстрое списание долгов. Вместо помощи они либо берут предоплату и исчезают, либо втягивают клиентов в новые кредиты, увеличивая задолженность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии