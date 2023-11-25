Приложение по диагностике заболеваний у рыб разработали в Новосибирске

Победителем очередного бизнес ускорителя новосибирского Академпарка А:Старт стала команда проекта РыбИнф – молодые ученые разработали приложение, которое при помощи искусственного интеллекта позволяет диагностировать заболевание рыб.
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