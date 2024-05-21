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Закон, порядок, государство

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Специалисты жилищно – коммунальной службы № 8 (г. Чита) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО завершают отопительный период

Специалисты жилищно – коммунальной службы № 8 (г. Чита) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО завершают отопительный период

Благодаря качественно проведённым работам, проведенным в 2023 году, удалось избежать аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и объектах коммунального назначения жилищно – коммунальной службы № 8 (г.

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