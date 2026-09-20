РПЦ: мощам Спиридона Тримифунтского в России поклонились более 1 млн человек

Пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина сообщила, что мощам Спиридона Тримифунтского с 20 августа по 20 сентября поклонились более 1 млн человек.
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