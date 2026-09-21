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Как в Москве помогают маленьким пациентам из группы риска с первых дней жизни

Как в Москве помогают маленьким пациентам из группы риска с первых дней жизни

Почти 100% выпускников программы «Ранняя помощь» к трем годам достигли возрастной нормы и готовы пойти в обычные детсадыВ Москве продолжает работу межведомственный проект «Ранняя помощь», специалисты которого поддерживают детей из группы риска с первых дней жизни.

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