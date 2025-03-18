Политика как он...
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Политика как она есть

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РФ и Азербайджан против колониализма: как они вытеснят Францию из Африки

РФ и Азербайджан против колониализма: как они вытеснят Францию из Африки

Власти Франции пытаются сохранить под контролем свои заморские территории, которые все активнее восстают против неоколониализма и на стороне которых выступает Азербайджан, несколько лет назад взявший на себя председательство в Движении неприсоединения.

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Комментарии
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Максим Гергерт
а из России можно их выдворить
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1 д.
Максим Гергерт
ребята на счёт сирийцев немобольщайтесь такие же дикари как таджики или узбеки с киргизами
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1 д.
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