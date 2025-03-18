РФ и Азербайджан против колониализма: как они вытеснят Францию из Африки

Власти Франции пытаются сохранить под контролем свои заморские территории, которые все активнее восстают против неоколониализма и на стороне которых выступает Азербайджан, несколько лет назад взявший на себя председательство в Движении неприсоединения.
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