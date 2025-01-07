Интересная жизнь с Vera Star Глядя на то, что транслируют наши телеканалы в первые дни января, очень хотелось бы понять логику их руководства.
Как Первый канал обидел парней в форме в новогоднем шоу и за кого Эрнст принимает своего зрителя
Комментарии
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bvv57m брюховский
По моему телевидение уже ушло в прошлое, по крайней мере в качестве СМИ, смотреть на экране этих дебилов, вроде Воли, Харламова и т.д. себя не уважать.
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2 час.
И
Иван
Переключай, блин, нахер, если не. 250 каналов, Звезда, НТВ, Культура,- муллион выбора. А любая передача дает работу сотням людей многочисленных профессий, за сценой. Оставьте блин в покое Эрнста, смотрите что хотите, есть же пульт! Надоела критика Эрнста аж до не могу, когда по щелчку меняй каналы как хочешь. Рубить аудиторию под один чей-то вкус- это просто нелепо до глупости, ведь известно и ежу, что каждый точит, как сам того хочет. Тут главное слово САМ! Никто не неволит. Не нравится- переключай, нахер! Иван Ше.
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2 час.
ТN
Татьяна Nachtigal
Ну и чему удивляться? Когда и культура и образование отданы на откуп коммерсантам и барыжникам. Нормально когда образование и культура это прерогатива государства.
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1 час.
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