Как Первый канал обидел парней в форме в новогоднем шоу и за кого Эрнст принимает своего зрителя

По моему телевидение уже ушло в прошлое, по крайней мере в качестве СМИ, смотреть на экране этих дебилов, вроде Воли, Харламова и т.д. себя не уважать.

И

Иван

Переключай, блин, нахер, если не. 250 каналов, Звезда, НТВ, Культура,- муллион выбора. А любая передача дает работу сотням людей многочисленных профессий, за сценой. Оставьте блин в покое Эрнста, смотрите что хотите, есть же пульт! Надоела критика Эрнста аж до не могу, когда по щелчку меняй каналы как хочешь. Рубить аудиторию под один чей-то вкус- это просто нелепо до глупости, ведь известно и ежу, что каждый точит, как сам того хочет. Тут главное слово САМ! Никто не неволит. Не нравится- переключай, нахер! Иван Ше.