Nasdaq достиг нового исторического максимума в пятницу на фоне слабеющего рынка

Технологический сектор стал драйвером роста на американском фондовом рынке в пятницу. Индекс Nasdaq Composite достиг нового исторического максимума, чей рекорд был обеспечен скачком стоимости акций крупных технологических компаний.
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