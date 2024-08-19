Информация УВД по СВАО

«Зарядка со стражем порядка» состоялась в УВД по СВАО Открытие Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе УВД по СВАО, где заместитель начальника полиции (по ООП) Управления полковник полиции Эдуард Иванов встретился с будущими полицейскими, которые в настоящий момент проходят стажировку в различных службах.
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