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Регионы России

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МСП получат более 150 млрд рублей по льготной ставке в 2026 году

МСП получат более 150 млрд рублей по льготной ставке в 2026 году

Малый и средний бизнес (МСП) из приоритетных отраслей в 2026 году сможет привлечь свыше 150 миллиардов рублей по льготной ставке в рамках программы стимулирования кредитования, реализуемой Банком России и Корпорацией МСП.

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