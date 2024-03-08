Исторические напёрстки «Сотый регион» России: Гагаузия просит помощи у Путина Эпиграф: Никогда.
«Сотый регион» России: Гагаузия просит помощи у Путина
Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП А хватит ли у нашей экономики сил и средств всё это переварить???
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1 д.
Дмитрий Гурин
А чего там "переваривать" аграрный район и проблемы те же что и у нас в селах например в Ростовской области, это подвести газ. воду, сделать водоотвод и главное производственные мощности для хотя бы первичной переработки сельхоз продукции.
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5 час.
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