«Сотый регион» России: Гагаузия просит помощи у Путина

ЩАП А хватит ли у нашей экономики сил и средств всё это переварить???

Дмитрий Гурин

А чего там "переваривать" аграрный район и проблемы те же что и у нас в селах например в Ростовской области, это подвести газ. воду, сделать водоотвод и главное производственные мощности для хотя бы первичной переработки сельхоз продукции.