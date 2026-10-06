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ВЕСТИ КРЫМ

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Плановую проверку системы оповещения в Крыму перенесли с 7 на 9 октября

Плановую проверку системы оповещения в Крыму перенесли с 7 на 9 октября

Запланированная на 7 октября плановая комплексная оценка работоспособности системы оповещения населения Республики Крым переносится на 9 октября, сообщили в МЧС Крыма.

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