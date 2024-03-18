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Телеканал «Моя Планета»

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Один день в Цюрихе. Что нужно успеть посмотреть

Один день в Цюрихе. Что нужно успеть посмотреть

Любителям пеших экскурсий и не только. Маршрут одной прогулки по Цюриху. Не забывайте захватить с собой воду и перекусить - здесь ОЧЕНЬ дорого Я добиралась до центра города пешком из классического спального швейцарского района.

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