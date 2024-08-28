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ИБ-эксперт Блисс: мошенники используют новую схему для обмана пенсионеров

ИБ-эксперт Блисс: мошенники используют новую схему для обмана пенсионеров

Самый распространенный способ мошенников по обману пенсионеров – это перевод денег. Злоумышленники убеждают пожилую жертву перевести деньги на якобы безопасный счет, уверяя, что так они либо сумеют их сохранить, либо помогут родственникам, либо – выгодно инвестируют.

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