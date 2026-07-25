Алексей Волков предсказал резкий рост турпотока в регионах России

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков прогнозирует летом самый высокий рост турпотока в Подмосковье, Ленинградской и Калининградской областях, Карелии, а также в регионах Северного Кавказа и Зауралье.
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