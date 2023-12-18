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Лор-врач Таджикулова: зависимость от капель в нос можно вылечить подходящей терапией

Лор-врач Таджикулова: зависимость от капель в нос можно вылечить подходящей терапией

Люди часто привыкают к сосудосуживающим спреям, которые начинают применять во время ОРВИ. Чтобы избавить от зависимости, требуется подходящая терапия, назначить которую пациенту может врач, рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Видновской КБ Минздрава МО Кристина Таджикулова.

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