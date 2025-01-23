Жительница Байкальска попалась на уловки мошенников на сервисе по поиску попутчиков

Жительница Байкальска Иркутской области обратилась в полицию после хищения у нее 25 тысяч рублей. Она искала попутчиков до Иркутска и нашла одного в популярном онлайн-приложении, созданном специально для этого.
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