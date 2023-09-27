Аналитик Зуборев оценил риски после ухода Binance из РФ

РИАМО – 27 сен. Уход из России криптобиржи Binance и продажа российского бизнеса с точки зрения развития криптовалютного сообщества в стране – это неоднозначное событие, сообщил РИАМО старший аналитик BestChange.
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