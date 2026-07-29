❕Режим временного ограничения электроэнергии снят в Севастополе В 12:45 электроснабжение всех потребителей восстановлено до следующей команды диспетчера на ввод ограничения, сообщили в «Севастопольэнерго».
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❕Режим временного ограничения электроэнергии снят в Севастополе В 12:45 электроснабжение всех потребителей восстановлено до следующей команды диспетчера на ввод ограничения, сообщили в «Севастопольэнерго».