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Диетолог Суржик: молочные и кисломолочные продукты должны употребляться ежедневно

Диетолог Суржик: молочные и кисломолочные продукты должны употребляться ежедневно

Диетолог Александра Суржик: молочный жир является главным источником витамина А для организма. Диетолог Суржик рассказала, что молочные продукты содержат насыщенные жиры, определенное количество которых должно присутствовать в рационе питания.

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