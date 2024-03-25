Диетолог Суржик: молочные и кисломолочные продукты должны употребляться ежедневно

Диетолог Александра Суржик: молочный жир является главным источником витамина А для организма. Диетолог Суржик рассказала, что молочные продукты содержат насыщенные жиры, определенное количество которых должно присутствовать в рационе питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии