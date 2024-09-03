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Защита Ивана Попова попросила вызвать на допрос начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова

Защита Ивана Попова попросила вызвать на допрос начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова

СК РФ обвиняет бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова в хищении около 2 тыс. тонн металла на сумму более 100 млн рублей, который должен был пойти на возведение укреплений в Запорожской области.

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