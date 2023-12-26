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Подставила всех: после вечеринки Ивлеевой Киркорову начали припоминать все прошлые грехи

Подставила всех: после вечеринки Ивлеевой Киркорову начали припоминать все прошлые грехи

На “голой вечеринке” Насти Ивлеевой произошел настоящий скандал. Известные артисты, считая, что это будет обычная новогодняя вечеринка, оказались не готовыми к такой откровенности.

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