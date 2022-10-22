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Кочетков пропустил 8 шайб в 2 матчах сезона за фарм «Каролины» в АХЛ

Петр Кочетков пропустил 8 шайб в 2 матчах сезона за фарм «Каролины» в АХЛ. «Чикаго Вулвс» проиграли «Манитобе» (2:5) в матче регулярного чемпионата.

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