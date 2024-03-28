«Известия»: сотрудники ДПС нашли автомат, ставший новой уликой по делу о теракте

Автомат Калашникова нашли в кювете трассы М-3 «Украина» по дороге из Москвы в Брянск. Он может стать новой уликой по делу о теракте в Crocus City Hall, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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