Ветеринар Корочева: перегревшемуся в машине питомцу помогут холодные компрессы

В жаркую погоду домашние животные могут перегреваться во время поездок на автомобиле. В таких случаях питомцу помогут холодные компрессы, рассказала ветеринарный врач Любовь Корочева в эфире радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии