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FiNE NEWS

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Генерал Соболев предложил выйти на западные границы Украины после ударов ВСУ по Подмосковью

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью «Ленте.ру» заявил, что для прекращения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории необходимо выйти на западные границы Украины и перейти к решительным наступательным операциям с конкретными целями.

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