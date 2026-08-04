Генерал Соболев предложил выйти на западные границы Украины после ударов ВСУ по Подмосковью

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью «Ленте.ру» заявил, что для прекращения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории необходимо выйти на западные границы Украины и перейти к решительным наступательным операциям с конкретными целями.