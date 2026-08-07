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Финансовые результаты Celsius Holdings за второй квартал 2026 года и рост мультибрендового портфеля

Финансовые результаты Celsius Holdings за второй квартал 2026 года и рост мультибрендового портфеля

Американский производитель функциональных и энергетических напитков Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ: CELH) представил финансовый отчет за второй квартал 2026 года, зафиксировав рекордную выручку благодаря расширению мультибрендового портфеля.

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