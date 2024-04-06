Пентагон признал свою беспомощность: Российские МиГ-31 унизили США

В ноябре 2023 года Министерство обороны США объявило решительный протест к России. Согласно заявлению главы Пентагона Ллойда Остина, два сверхзвуковых МиГа ВКС России, вооружённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", прошли вдоль юго-восточного побережья США.
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