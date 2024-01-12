В Пермском крае банкротят УК, из-за которой квартиру затопило фекалиями

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом управляющую компанию «Комфорт-Околица», из-за которой в июле 2022 года квартиру в Березниках затопило канализационными стоками.
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