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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Пермском крае банкротят УК, из-за которой квартиру затопило фекалиями

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом управляющую компанию «Комфорт-Околица», из-за которой в июле 2022 года квартиру в Березниках затопило канализационными стоками.

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