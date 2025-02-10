Ветерану войны Владимиру Королеву сегодня исполнилось 99 лет

Бравый полковник из Петрозаводска принимает поздравления с днем рождения Сегодня, 10 февраля, отмечает 99-летие полковник, участник Великой Отечественной войны, житель Петрозаводска Владимир Алексеевич Королев.
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