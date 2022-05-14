Под занавес 6-го матча «Бакс» – «Селтикс» рядом с фан-зоной в Милуоки произошла стрельба

Под занавес шестого матча серии плей-офф НБА «Бакс» – «Селтикс» (95:108, 3-3) возле расположенной неподалеку от домашней арены клуба из Милулоки фан-зоны Deer District произошла стрельба.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх