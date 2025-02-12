Отложите дела. Какие недомогания может вызвать очень высокое атмосферное давление

Значительное повышение атмосферного давления – стресс для организма. Как его легче перенести? В субботу столичный регион будет находиться под сильным давлением атмосферы – атмосферное давление достигнет своего максимума.
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