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Отложите дела. Какие недомогания может вызвать очень высокое атмосферное давление

Отложите дела. Какие недомогания может вызвать очень высокое атмосферное давление

Значительное повышение атмосферного давления – стресс для организма. Как его легче перенести? В субботу столичный регион будет находиться под сильным давлением атмосферы – атмосферное давление достигнет своего максимума.

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