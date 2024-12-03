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Эксперты рассказали об отслеживании действий войск НАТО на учениях в Эстонии

Эксперты рассказали об отслеживании действий войск НАТО на учениях в Эстонии

Вооруженные силы России пристально следят за учениями других стран у своих границ, и начавшиеся 2 декабря маневры НАТО Pikne («Молния») в Эстонии — не исключение, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

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