Эксперты рассказали об отслеживании действий войск НАТО на учениях в Эстонии

Вооруженные силы России пристально следят за учениями других стран у своих границ, и начавшиеся 2 декабря маневры НАТО Pikne («Молния») в Эстонии — не исключение, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.
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