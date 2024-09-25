Растущая военная активность Китая вызывает серьезную обеспокоенность Японии

«Повышенную тревогу» выразила Япония после проведенного Китаем в среду испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в открытое море в Тихом океане, назвав растущую военную активность Пекина «серьезной проблемой», сообщает 25 сентября деловое агентство Kyodo News с пометкой «срочно».
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