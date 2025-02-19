Ему нужно восстановить свободу прессы и прекратить отменять выборы Глава Департамента эффективности государственного управления Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не может утверждать, что представляет волю народа Украины.
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