Ему нужно восстановить свободу прессы и прекратить отменять выборы Глава Департамента эффективности государственного управления Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не может утверждать, что представляет волю народа Украины.