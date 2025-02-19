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Петербургский дневник

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Маск: Зеленский не может заявлять, что представляет волю украинского народа

Маск: Зеленский не может заявлять, что представляет волю украинского народа

Ему нужно восстановить свободу прессы и прекратить отменять выборы Глава Департамента эффективности государственного управления Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не может утверждать, что представляет волю народа Украины.

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