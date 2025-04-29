ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Теперь можно! Источник рассказал, как сражались северокорейские бойцы в Курской области и что он лично почерпнул из общения с ними.
"Молодые, крепкие, накачанные. Жили в полях, не отсвечивали":
Комментарии
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Алексей Павлов
Это не враньё! Верховный только ухмылялся, пришло время - сказали! Когда их парни доказали на деле, что "не пальцем деланы!" Наши лётчики воевали в Корее в 50-е, погибло больше 120 человек, сколько погибло китайских "добровольцев" - никто не считал. Это хороший возврат долга от Кореи, НАТОвцам приходится сильно призадумываться: вводить ли свои войска на Украину или пусть живут!
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5 час.
Надежда
А мы смеялись, когда укрсми доказывали, что на нашей стороне с ними воюют северокорейцы!)🤭
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4 час.
Алексей Павлов
Можно смяться дальше, а вот "западникам" теперь не до смеха!
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4 час.
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