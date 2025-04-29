"Молодые, крепкие, накачанные. Жили в полях, не отсвечивали":

Алексей Павлов

Это не враньё! Верховный только ухмылялся, пришло время - сказали! Когда их парни доказали на деле, что "не пальцем деланы!" Наши лётчики воевали в Корее в 50-е, погибло больше 120 человек, сколько погибло китайских "добровольцев" - никто не считал. Это хороший возврат долга от Кореи, НАТОвцам приходится сильно призадумываться: вводить ли свои войска на Украину или пусть живут!