Совместные учения РФ и РБ: «Будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО»

"С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдёт совместное лётно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с).
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