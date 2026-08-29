Световые паруса заменят ракетное топливо и откроют человечеству путь к другим звездам

Световые паруса используют давление света или лазерных лучей для ускорения космических аппаратов без применения тяжелого ракетного топлива.
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