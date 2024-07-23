Сваха на пенсии: бабушке светит 7 лет за фиктивные браки с мигрантами

Нина Грекова

Бабушка - сваха, предатель своего народа. Неужели не знает, что творят мигранты в России? А если бы, эти мигранты, что то сделали с её внуком или внучкой? Как бы она отреагировала? Как не стыдно. И 7 лет - это мало. Лично моё мнение. Поменьше таких предателей в наших городах ... и воздух будет чище.