В Самарской области будут судить пенсионерку-сваху, которая организовала бизнес по организации фиктивных браков для мигрантов, - сообщает региональный главк МВД.
Сваха на пенсии: бабушке светит 7 лет за фиктивные браки с мигрантами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
RR
Roma Raman
ну любовь первая взгляд🤣
Ответить
4 час.
Нина Грекова
Бабушка - сваха, предатель своего народа. Неужели не знает, что творят мигранты в России? А если бы, эти мигранты, что то сделали с её внуком или внучкой? Как бы она отреагировала? Как не стыдно. И 7 лет - это мало. Лично моё мнение. Поменьше таких предателей в наших городах ... и воздух будет чище.
Ответить
3 час.
Александр Третьяк
7 л -это мало. 15 минимум с конфискацией имущества
Ответить
1 час.
Свежие комментарии