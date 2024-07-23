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Сваха на пенсии: бабушке светит 7 лет за фиктивные браки с мигрантами

Сваха на пенсии: бабушке светит 7 лет за фиктивные браки с мигрантами

В Самарской области будут судить пенсионерку-сваху, которая организовала бизнес по организации фиктивных браков для мигрантов, - сообщает региональный главк МВД.

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Комментарии
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RR
Roma Raman
ну любовь первая взгляд🤣
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4 час.
Нина Грекова
Бабушка - сваха, предатель своего народа. Неужели не знает, что творят мигранты в России? А если бы, эти мигранты, что то сделали с её внуком или внучкой? Как бы она отреагировала?  Как не стыдно. И 7 лет - это мало. Лично моё мнение. Поменьше таких предателей в наших городах ... и воздух будет чище.
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3 час.
Александр Третьяк
7 л -это мало. 15 минимум с конфискацией имущества
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1 час.

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