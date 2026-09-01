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ФХР подала не только жалобу в Дисциплинарный совет ИИХФ, но и иск в CAS. В октябре тяжба закончится?

ФХР подала не только жалобу в Дисциплинарный совет ИИХФ, но и иск в CAS. В октябре тяжба закончится?

После месячного раздумия (вероятно, столько требовалось для правильного юридического оформления иска) Федерация хоккея России обжаловала решения Международной федерации хоккея в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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