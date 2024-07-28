Военные КНДР поклялись полностью уничтожить врага, когда получат приказ

Клятву полностью уничтожить врага сокрушительным ударом, как только верховный главнокомандующий Ким Чен Ын отдаст приказ, дали высокопоставленные военные КНДР 27 июля в годовщину окончания боевых действий в Корейской войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии