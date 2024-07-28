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Военные КНДР поклялись полностью уничтожить врага, когда получат приказ

Военные КНДР поклялись полностью уничтожить врага, когда получат приказ

Клятву полностью уничтожить врага сокрушительным ударом, как только верховный главнокомандующий Ким Чен Ын отдаст приказ, дали высокопоставленные военные КНДР 27 июля в годовщину окончания боевых действий в Корейской войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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