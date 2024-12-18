FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Кокин
    Ктож её посадит, она же памятник либерде.«Эй, госпожа Наби...
  • Юрий Кушнарев
    что толку от вашего словесного поноса? Поставить на поимённое голосование вопрос о её отставке и расследовании "работ...«Эй, госпожа Наби...
  • В В
    Зато Путин ей доволен. Скоро опять наградит, наверное.«Эй, госпожа Наби...

Женщинам дали советы для повышения фертильности

Женщинам дали советы для повышения фертильности

Гинеколог Семененко: для повышения фертильности надо минимизировать стресс Чтобы увеличить шансы самостоятельно зачать, выносить и родить ребенка важно следить за физическим и ментальным здоровьем, в том числе минимизировать стресс, заявила главный врач и основатель центра персонального здоровья и репродукции «Генезис», акушер-гинеколог Анастасия Семененко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх