Руководитель брянских «Новых людей» Сергей Горелов посетил участковые комиссии

В пятницу, 11 сентября, в Брянской области, стартовало досрочное голосование. Как в одном из регионов, определенных Центральной избирательной комиссией, где будет проходить досрочное голосование, на Брянщине заработали участковые избирательные комиссии.
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