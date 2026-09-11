Брянские известия
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Брянские известия

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Руководитель брянских «Новых людей» Сергей Горелов посетил участковые комиссии

В пятницу, 11 сентября, в Брянской области, стартовало досрочное голосование. Как в одном из регионов, определенных Центральной избирательной комиссией, где будет проходить досрочное голосование, на Брянщине заработали участковые избирательные комиссии.

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