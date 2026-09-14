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Газета.ру

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"Банкфакс": на Алтае чиновника заподозрили в непристойных действиях с детьми

"Банкфакс": на Алтае чиновника заподозрили в непристойных действиях с детьми

В Алтайском крае чиновника заподозрили в непристойных действиях в отношении детей. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Банкфакс».

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